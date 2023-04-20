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Короля российской эстрады Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ из-за объятий с танцорами

Шоу-бизнес
Короля российской эстрады Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ из-за объятий с танцорами

Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор получили запрос на проверку выступления певца Филиппа Киркорова. Данное обращение было направлено из-за видеоролика, на котором артист забрасывает ногу и приобнимает мужчину из кордебалета.

Как пишет издание «Абзац», в надзорные ведомства обратился юрист Максим Суров. По его мнению, недавняя запись с концерта певца, опубликованная в соцсетях, содержит пропаганду нетрадиционных отношений.

На видеозаписи артист обнимается с танцорами и закидывает ногу на одного из мужчин. Суров попросил провести экспертизу данной записи на соответствие закону и привлечь виновных к ответственности.

Ранее издание Infox.ru передавало, что Киркоров никогда не считал артиста Тимати (Тимур Юнусов) вокалистом. Такое заявление народный артист РФ сделал во время шоу «Маска».
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