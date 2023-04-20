СБУ решила свалить вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

Подобное привело к ликвидации командира украинской воинской части, ранениям у 17 боевиков и уничтожению двух истребителей. Аэродромная техника и другие объекты ВСУ также получили серьезные повреждения. Теперь СБУ возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышению должностных полномочий, пишет РИА Новости.