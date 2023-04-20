СБУ решила свалить вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала причину ракетного удара российских сил по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Ведомство переложило ответственность на украинских солдат, которые действовали самовольно, пытаясь угнать российский самолет.
Инцидент произошел летом 2022 года. В СБУ заявили, что украинские военные решили завладеть самолетом ВКС России, однако в результате этого российские силы получили сведения о местоположении техники и личного состава ВСУ.
Подобное привело к ликвидации командира украинской воинской части, ранениям у 17 боевиков и уничтожению двух истребителей. Аэродромная техника и другие объекты ВСУ также получили серьезные повреждения. Теперь СБУ возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышению должностных полномочий, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала проводника поезда, который прятал призывников в вентиляционной шахте и помогал покинуть территорию страны.