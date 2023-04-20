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СБУ решила свалить вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

Армия
СБУ решила свалить вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала причину ракетного удара российских сил по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Ведомство переложило ответственность на украинских солдат, которые действовали самовольно, пытаясь угнать российский самолет.

Инцидент произошел летом 2022 года. В СБУ заявили, что украинские военные решили завладеть самолетом ВКС России, однако в результате этого российские силы получили сведения о местоположении техники и личного состава ВСУ.

Подобное привело к ликвидации командира украинской воинской части, ранениям у 17 боевиков и уничтожению двух истребителей. Аэродромная техника и другие объекты ВСУ также получили серьезные повреждения. Теперь СБУ возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышению должностных полномочий, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала проводника поезда, который прятал призывников в вентиляционной шахте и помогал покинуть территорию страны.
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