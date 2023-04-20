Режиссер Никита Михалков: России нужно развивать свой кинематограф, а не пытаться попасть на Оскар

В отправке российских фильмов на «Оскар» нет смысла. Об этом заявил режиссер и обладатель статуэтки Американской киноакадемии Никита Михалков.
По мнению кинодела, премия кардинально изменилась. Сегодняшние лауреаты сильно отличаются от тех, которые были представлены миру ранее. Представитель киноиндустрии уверен, что сейчас необходимо направить усилия на развитие собственной индустрии вместо того, чтобы работать на тренды
«Мы видим, что получает «Оскар» сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеется, я лично не вижу в этом смысла», — поделился мнением Михалков.
Стоит отметить, что в России некоторые уже работают над интересными проектами. Так, активист Максим Воробей из Перми планирует снять документальную ленту о гуманитарной помощи участникам СВО. Он расскажет о том, как работают волонтеры в рамках подобных миссий.