Легковушка в Волгограде сбила подростка на электросамокате

По данным УГИБДД России по Волгограду, дорожный инцидент произошел ближе к ночи на улице Таращанцев. Водитель, легкового автомобиля, двигавшегося по этой трассе в сторону Богунской улицы, не заметил впереди подростка на электросамокате, сообщает «МК в Волгограде».