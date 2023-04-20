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Легковушка в Волгограде сбила подростка на электросамокате

Происшествия
Легковушка в Волгограде сбила подростка на электросамокате

Под колеса автомобиля «ВАЗ-21099» в Волгограде угодил 15-летний подросток, ехавший на электосамокате.

По данным УГИБДД России по Волгограду, дорожный инцидент произошел ближе к ночи на улице Таращанцев. Водитель, легкового автомобиля, двигавшегося по этой трассе в сторону Богунской улицы, не заметил впереди подростка на электросамокате, сообщает «МК в Волгограде».

В итоге машина, за рулем которой находился 18-летний молодой человек, его сбила. Несовершеннолетний ребенок получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в ближайшую клинику. Расследование инцидента продолжается.
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