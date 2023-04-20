Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то это всему миру пойдет только на пользу — Пригожин

Образование государства под названием Османо-Вагнер СССР пошло бы всему миру на пользу. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Аналитический ресурс Türk Avrasya и другие турецкие СМИ на днях опубликовали информацию о том, что Россия якобы может договориться с представителями США и выйти из конфликта на Украине, свернув активность «музыкантов» и ограничив деятельность ЧВК «Вагнер» в других точках планеты. Журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к подобным договоренностям и какова в этом случае будет судьба «оркестра». Бизнесмена также попросили разъяснить его слова о необходимости закончить СВО, остановившись на занятых в настоящее время территориях.
Пригожин напомнил, что ЧВК «Вагнер» не преследует интересы какого-то узкого круга из России. «Музыканты» не ставят перед собой цели по захвату экономических объектов или каких-то предприятий.
«Задачи ЧВК «Вагнер» на Украине, как я уже много раз говорил, — не посрамить русское оружие и защитить от унижения русский народ. Поэтому, конечно, такие переговоры могут происходить, потому что огромное количество представителей глубинного государства, олигархических структур, которые сегодня пытаются договориться о своем комфортном будущем. И конечно, если в стране останется достаточное количество патриотов, то будущего у них нет никакого», — отметил предприниматель.
Основатель «оркестра» рассказал, какое будущее ждет бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, «музыканты» стоят на защите своей страны и российского народа. Они выступают за честные начинания в мире, защищают, в том числе, африканские народы, притесняемые бандитами и террористами.
«И если у нас будут союзники, конечно, с ними нам по пути. Если такими союзниками будут представители Турции, то мы с удовольствием войдем в альянс, в том числе, с представителями Турции», — сказал бизнесмен.
Пригожин добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает национальную повестку и устанавливает контроль над новыми территориями. У него есть задача — построить Османскую империю, у России же цель — расширить свои рамки от Аляски до Австралии и Южной Африки.
«Кстати, ко мне приехали представители определенного силового блока из Южной Африки, и мы уже ведем на эту тему с ними беседы. Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то, я думаю, это всему миру пойдет только на пользу. Тогда Германо-Британо-Франция США будет иметь меньше влияния в мире», — подчеркнул Пригожин.
Если говорить об окончании спецоперации на Украине, то, по его словам, между Москвой и Киевом идет конфликт за определенные территории, которые РФ считает исконно русскими. Кремль должен доказать остальным, что эти земли принадлежат именно России.
«Когда ты захватываешь территорию, всегда есть контрнаступление. И поэтому надо захватить, дождаться контрнаступление, а желательно двух-трех, разгромить противника и, когда он будет готов на любые договоренности, тогда можно ставить жирную точку», — резюмировал Пригожин.
Предприниматель считает, что для реализации такого сценария нужно работать и воевать, ни в коем случае нельзя расслабляться и получать удовольствие. Плюс ко всему в этой ситуации не может быть никаких «договорняков», особенно с США, поскольку Вашингтон постоянно обманывает.
Евгений Пригожин ранее рассказал о главной идее своей статьи «Только честный бой: никакого договорняка» о спецоперации на Украине и будущем России. По его словам, основные тезисы содержатся в названии материала.