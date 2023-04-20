Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то это всему миру пойдет только на пользу — Пригожин

Аналитический ресурс Türk Avrasya и другие турецкие СМИ на днях опубликовали информацию о том, что Россия якобы может договориться с представителями США и выйти из конфликта на Украине, свернув активность «музыкантов» и ограничив деятельность ЧВК «Вагнер» в других точках планеты. Журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к подобным договоренностям и какова в этом случае будет судьба «оркестра». Бизнесмена также попросили разъяснить его слова о необходимости закончить СВО, остановившись на занятых в настоящее время территориях.