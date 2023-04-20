Посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в МИД страны

Как стало известно, причиной послужила ситуация вокруг одной из статей зарубежного издания Neue Zurcher Zeitung. Корреспондент по фамилии И. Мейнссен создал материал о деятельности боевиков в городе Мелитополь, после чего в посольстве напомнили об уголовной ответственности на территории РФ за оправдание терроризма.