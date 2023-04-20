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Посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в МИД страны

Политика
Посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в МИД страны

Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало российского посла в стране Сергея Гармонина. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипломатической миссии Москвы в Берне.

Как стало известно, причиной послужила ситуация вокруг одной из статей зарубежного издания Neue Zurcher Zeitung. Корреспондент по фамилии И. Мейнссен создал материал о деятельности боевиков в городе Мелитополь, после чего в посольстве напомнили об уголовной ответственности на территории РФ за оправдание терроризма.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — отметили сотрудники дипмиссии.

До этого сообщалось, что Берн не намерен присоединятся к международной группе REPO с целью блокировки иностранных активов россиян. Причиной отказа стало отсутствие в санкционном списке других государств.
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