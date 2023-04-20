Суд в Петербурге впервые оштрафовал клуб за пропаганду ЛГБТ

В релизе пресс-службы говорится о том, что Смольнинский районный суд оштрафовал ООО «Спортекс» на один миллион рублей за нарушение по части третьей статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Отмечается, что это первый штраф в Санкт-Петербурге, который выписан по этой статье. Также сообщается о том, что «Спортекс» свою вину не признает.