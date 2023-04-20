ЦБ России: Аналитики ожидают годовую инфляцию на уровне 5,9%

Макроэкономический опрос Банка России показал улучшение прогнозов аналитиков по инфляции с 6% до 5,9%. Об этом сообщил сам регулятор.
Центробанк отмечает, что оценки аналитиков в марте-апреле текущего года практически не изменились. Многие экономисты все также ожидают снижения инфляции в 2024 и 2025 годах до уровня в 4%.
«По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщили в ЦБ.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность вмешательства регулятора в работу валютного рынка. Она добавила, что к подобным мерам ЦБ может прибегнуть при возникновении угрозы финансовой стабильности страны.