Политолог Куса: Северной Корее вряд ли потребуется российское оружие

Накануне президент страны Юн Сок Ель заявил, что «Южная Корея может расширить поддержку Украины до поставок оружия». Это был первый раз, когда Сеул заявил о готовности предоставить боеприпасы Украине — спустя более года после того, как сам же исключил возможность предоставления летальной помощи. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что в этом случае наша страна начнет поставки оружия оппонентам Сеула — Северной Корее.