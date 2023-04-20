Политолог Куса: Северной Корее вряд ли потребуется российское оружие

Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с РФ, сообщил 20 апреля источник в офисе южнокорейского президента Юн Сок Еля. Как считает политолог-международник Илия Куса, несмотря на весь медийный шум, пока что позиция Сеула в отношении поставок Киеву никак не изменилась.
По словам источника в офисе президента Южной Кореи, решение о предоставлении военной помощи Киеву не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.
Накануне президент страны Юн Сок Ель заявил, что «Южная Корея может расширить поддержку Украины до поставок оружия». Это был первый раз, когда Сеул заявил о готовности предоставить боеприпасы Украине — спустя более года после того, как сам же исключил возможность предоставления летальной помощи. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что в этом случае наша страна начнет поставки оружия оппонентам Сеула — Северной Корее.
Как сообщил эксперт по международной политике Илия Куса, несмотря на весь информационный шум, пока официальная позиция Южной Кореи принципиально не изменилась.
«Говоря о вероятности предоставления Киеву вооружений, президент Юн Сук Йоль уточнил, что это станет возможно только в случае «крупномасштабной атаки России на мирное население». Что именно он под этим подразумевал — сложно сказать. Абсолютно непонятно, где та «красная черта», которую РФ якобы должна перейти, чтобы Южная Корея начала поставки Украине вооружений», — отметил аналитик.
По его мнению, вся эта дипломатическая игра выглядит, как некое условие, выставленное южнокорейским лидером Штатам, которые давно давят на него с требованиями начать поставлять вооружения Киеву.
«При этом так и не ясно, что конкретно имел в виду Юн Сук Йоль. Что в его понимании значит «нападение на мирное население»? Очередной ракетный обстрел, или новое наступление российской армии? Думаю, в целом ситуация на данный момент никак не изменилась. Заявления остаются просто заявлениями, практических действий со стороны Сеула не последовало», — сообщил он.
Впрочем, резкое заявление Юн Сук Йоля все говорит о том, что США имеют возможность серьезно влиять на позицию Южной Кореи.
«Как-никак, Сеул является стратегическим союзником Штатов, а также одной из самых развитых в военном плане стран Азии. Корейский ВПК имеет очень серьезные разработки, а Минобороны страны — немалые запасы вооружений. Думаю, именно на это Вашингтон указывает Сеулу в контексте украинского конфликта, — пояснил эксперт. — Размытость же заявлений корейцев связана с еще одним фактором. Сейчас в мире идет многоуровневная игра, связанная, в том числе, с позицией Китая. Если Пекин продолжит политику тайных поставок электроники и продукции двойного назначения в РФ, то США приложат максимум усилий, чтобы заставить Сеул начать вооружать Украину. Кроме того, размытые заявления корейцев означают, что сегодня они не считают те или иные действия РФ переходом условных «красных линий», обозначенных ими».
Политолог также прокомментировал намеки, сделанные Димитрием Медведевым, по поводу возможных поставок Россией оружия Северной Корее.
«На мой взгляд, нет ничего, что Россия могла бы предоставить Северной Корее из того, что у той самой уже не имелось бы в наличии. Опасность со стороны КНДР состоит даже не в наличии у нее ядерного оружия, ведь при попытке его применить она может быть просто уничтожена. Опасность Пхеньяна в том, что Сеул, столица Южной Кореи, находится так близко от границы, что его может достать даже северокорейская артиллерия. В случае конфликта, наибольшие жертвы будут именно в Южной Корее, и КНДР регулярно шантажирует этим Запад. Но для того, чтобы начать войну против южан, северокорейцам вряд ли понадобится помощь России. У Пхеньяна у самого есть самолеты, вертолеты, артиллерия, танки и даже баллистические ракеты дальнего радиуса действия», — заключил аналитик.
Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания корейского президента Юн Сок Еля о возможных поставках оружия Киеву. Дипломат указала, что любые поставки вооружения Украине, откуда бы они не происходили, Россия будет рассматривать как «враждебный акт».