Пенсионерка из Северной Осетии превращает овощи в предметы кухонной утвари

Сельский библиотекарь Валентина Цеова из Северной Осетии после выхода на пенсию начала создавать необычные поделки. Вместо сервизов из керамики или фарфора на полках мастерицы расположилась посуда из тыквы.
На создание необычных изделий женщину вдохновил подарок сына — поделка из кокоса, сувенир из Южной Америки. После чего Валентина вспомнила, что у нее в огороде как раз созрела тыква такого же размера, и вырезала отечественную версию сосуда.
Сейчас домашний музей мастерицы радует разнообразием: чайный сервиз, кухонная утварь, интерьерные сувениры, — и все это из тыквы. Полюбоваться творениями пенсионерки приезжают не только друзья, но и туристы.
«Во вторник приезжали туристы из Владикавказа на двух автобусах. Люди приезжают из соседней республики, из школы приходят», — рассказала женщина.
В будущем Валентина планирует открыть полноценный домашний музей овощной посуды. Бутылочная тыква — необычное растение. Ее плоды по форме напоминают необычный сосуд и используются населением Африки, Южной и Средней Азии, Латинской Америки и тихоокеанских островов для изготовления курительных трубок, посуды, музыкальных инструментов и игрушек.