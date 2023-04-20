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Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о своей отставке

Политика
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что на днях встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Усс отметил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Чиновник поблагодарил российского президента и соратников за доверие и поддержку.

Ранее пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса опровергла сообщения о его отставке. В СМИ накануне появились сообщения о том, что сменить его на посту главы региона может заместитель министра финансов Михаил Котюков.
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