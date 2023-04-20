Шоумен Олег Шепс заявил о своей непричастности к мошенническому аккаунту с его именем

Шепс напомнил своим читателям о сложностях, которые у него возникли с социальными сетями. Уже два года он не может добиться удаления профиля «с галочкой». Этот символ должен выделять официальные страницы известных людей, однако в случае с победителем «Битвы экстрасенсов» дело обстоит совсем не так.