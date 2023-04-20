Шоумен Олег Шепс заявил о своей непричастности к мошенническому аккаунту с его именем

Шоумен Олег Шепс отрицает все обвинения в мошенничестве по отношению к 19-летней поклоннице. Он подчеркнул, что не ведет приемы онлайн.
Шепс напомнил своим читателям о сложностях, которые у него возникли с социальными сетями. Уже два года он не может добиться удаления профиля «с галочкой». Этот символ должен выделять официальные страницы известных людей, однако в случае с победителем «Битвы экстрасенсов» дело обстоит совсем не так.
Эта и другие подобные страницы занимаются мошенничеством. Сам он регулярно призывает не переводить деньги на счета других людей. Мужчина не ведет онлайн-приемы и не принимает переводы. Если человека все же обманули, он рекомендует писать заявление в полицию.
Речь идет о недавнем обвинении шоумена. Девушка по имени Ксюша нашла якобы его аккаунт с галочкой и перевела деньги. По словам пострадавшей, как только якобы артист получил деньги, он тут же пропал.