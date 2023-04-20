Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молодой человек предпринял неудачную попытку залезть в вольер к слону в Московском зоопарке

Происшествия
Молодой человек предпринял неудачную попытку залезть в вольер к слону в Московском зоопарке

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в вольер к слону в Московском зоопарке. Сделанную при этом видеозапись с камер наблюдения распространил Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как нарушитель подошел к ограждению и начал карабкаться по нему вверх. Однако дежурившие на месте охранники оперативно среагировали и пресекли незаконные действия гражданина.

В результате молодого человека скрутили и увели от вольера. Теперь ему грозит административная ответственность за хулиганство.

Ранее на северо-востоке российской столицы произошла массовая драка с участием подростков. В потасовке приняли участие 20 человек.
хулиганство слон московский зоопарк вольер
Военкоры ФАН