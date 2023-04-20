Молодой человек предпринял неудачную попытку залезть в вольер к слону в Московском зоопарке

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в вольер к слону в Московском зоопарке. Сделанную при этом видеозапись с камер наблюдения распространил Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как нарушитель подошел к ограждению и начал карабкаться по нему вверх. Однако дежурившие на месте охранники оперативно среагировали и пресекли незаконные действия гражданина.
В результате молодого человека скрутили и увели от вольера. Теперь ему грозит административная ответственность за хулиганство.
Ранее на северо-востоке российской столицы произошла массовая драка с участием подростков. В потасовке приняли участие 20 человек.