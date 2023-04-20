Возвращение на остров предков: Джо Байден на страже ирландских корней

Поездка президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с 12 по 15 апреля вновь подняла проблему Ирландского протокола, который должен урегулировать взаимоотношения Северной Ирландии (которая является частью Великобритании) и Ирландии (которая является частью Евросоюза, который Великобритания покинула). Хозяин Белого дома предпринял попытку восстановить демократию в Северной Ирландии излюбленным в Вашингтоне способом: пообещать денег. Судя по всему, американский жест не впечатлил ирландцев.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о том, какие результаты принес визит Джо Байдена на Британские острова.
Американские лидеры ирландского происхождения
Джо Байден стал восьмым президентом США, посетившим Ирландию. Многие из его предшественников также гордились своими ирландскими корнями. Приветствовали их всегда по-разному: бывали как ликующие толпы, так и акции протеста.
Кеннеди, первый президент-ирландец, приезжал в Ирландию за пять месяцев до своего убийства. Он собирал огромные толпы почитателей, которые всюду следовали за ним.
Джон Кеннеди стал первым зарубежным лидером, выступившим на совместном заседании палат парламента Ирландии; кроме того, это был первый случай, когда проводилась запись заседания.
Поездка президента Никсона в Ирландию была осуществлена во время протестов против войны во Вьетнаме. Один из бастующих забросал яйцами президентский кортеж, следовавший по центру Дублина.
Американский президент провел обед в Дублинском замке с премьер-министром Ирландии, по пути в который его ожидало еще больше демонстрантов.
Визит Рейгана многим запомнился фотографией президента, пьющего пинту ирландского эля в пабе Джона О'Фаррелла в Баллипорине. В честь его приезда бар был переименован в «Рональд Рейган». В 2004 году все составляющие интерьера бара, включая стойку, витрину и пивные краны, были перевезены в Президентскую библиотеку Рональда Рейгана в Калифорнии.
У президента также есть ирландские корни, так как его прадед Майкл родился в этой стране.
Президент Клинтон был в Ирландии и Северной Ирландии три раза. Первая поездка состоялась в ноябре 1995 года и была приурочена к поддержке подписания мирного соглашения c ирландскими унионистами.
Второй визит состоялся в сентябре 1998 года после того, как большинство поддержало Соглашение Страстной пятницы, которое во многом положило конец трем десятилетиям кровопролития.
Последняя поездка в декабре 2000 года была осуществлена с целью выйти из политического тупика, сложившегося после подписания Белфастского соглашения.
Около 10 000 человек вышли на митинг пол лозунгом «Остановите Буша» в Дублине в июне 2004 года, когда президент находился в южной части страны на саммите Евросоюза и США. В Британии расценили эту встречу как «пустую трату времени». Общая стоимость мероприятий по визиту президента США в Ирландию оценили более чем в 3 миллиона евро.
Джордж Буш также посетил в 2003 году Северную Ирландию — вскоре после того, как сформированное в рамках мирного соглашения правительство рухнуло. В 2008 он вновь вернулся сюда после восстановления институтов власти.
Обама во время своего визита посетил деревушку Манигалл, где родился его пра-пра-пра-дедушка, который уехал в Нью-Йорк более 150 лет назад.
Кроме того, американский президент встретился с представителями общественности и выпил пинту Гиннесса в местном пабе, прежде чем произнести 20-минутную речь перед ликующей толпой из около 25 000 человек в центре Дублина. Он провозгласил солидарность между США и находившейся в то время в тяжелом экономическом положении Ирландией.
Трамп в 2019 году провел два дня в Ирландии, и почти полностью провел это время на своем гольф-курорте на западе страны. Он не появлялся на публике. С премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром американский лидер встретился только в аэропорту.
Безопасность под угрозой
Накануне визита контрразведывательное управление MI-5 28 марта повысило уровень оценки террористической угрозы в Северной Ирландии до «высокого».
Подобные меры не помогли избежать некоторых инцидентов: автомобиль полиции 11 апреля подвергся нападению в Северной Ирландии, когда представители правоохранительных органов контролировали ход несанкционированного марша в память о годовщине Пасхального восстания.
В целом, британские полицейские уделили большое количество внимания обеспечению безопасности визита Джо Байдена. Поездка американского президента обошлась правоохранительным органам страны примерно в 7 миллионов фунтов стерлингов. Около 300 сотрудников из других частей Великобритании отправились в Северную Ирландию для поддержания порядка.
Следующим неприятным моментом стала утечка служебных документов. 12 апреля мужчина нашел на улице бумаги, содержащие места дислокации офицеров в центре Белфаста, информацию о перекрытых дорогах и контактные данные сотрудников, которые будут отвечать за обеспечение безопасности во время поездки Джо Байдена. Полиция узнала о нарушении только после того, как человек, который нашел пятистраничный документ, связался с The Nolan Show на BBC Radio Ulster.
«Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего сотрудника ведомства», — заявили представители полиции.
Результаты расследования до сих пор не обнародованы, а оставшиеся дни визита прошли без происшествий.
Ход визита
В ходе четырехдневного визита действующего американского президента, приуроченного к юбилею соглашения Страстной пятницы, Байден посетил Белфаст, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также выступил с речью в Ольстерском университете.
После Джо Байден провел переговоры с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и премьер-министром Лео Варадкаром, выступил на совместном заседании ирландского парламента, а также посетил банкет в Дублинском замке.
Официальная цель визита Байдена — поддержать новые положения Белфастского соглашения, которые до сих пор еще не приняли представители Демократической юнионистской партии. Президент США заявил, что сохранение мира в Северной Ирландии является приоритетом как для демократов, так и для республиканцев в Вашингтоне и призвал восстановить Ассамблею Северной Ирландии.
«Как друг, я надеюсь, что с моей стороны не будет слишком самонадеянно сказать, что я считаю, что демократические институты, созданные в соответствии с соглашением Страстной пятницы, по-прежнему имеют решающее значение для будущего Северной Ирландии.
Итак, сегодня я приезжаю в Белфаст, чтобы пообещать всему народу Северной Ирландии, что Соединенные Штаты Америки будут и впредь вашим партнером в построении будущего, которого заслуживают молодые люди нашего мира. Это важно для нас, для американцев и для меня лично. Это действительно важно. Давайте отпразднуем 25 необыкновенных лет, вновь взяв на себя обязательство по обновлению, восстановлению, сделав этот исключительный мир неотъемлемым правом каждого ребенка в Северной Ирландии на все грядущие дни», — заявил президент США.
Стоит отметить, что американский президент постарался не раздражать сторонников жесткой позиции Демократической юнионистской партии, которая выступает против нового соглашения и немедленно добавил: «Данное решение должны принимать вы, а не я».
В целом, Байден пообещал инвестиции в размере 6 миллиардов долларов в обмен на урегулирование кризиса вокруг Северной Ирландии. Заявление американского лидера многие расценили как тонко завуалированный ультиматум Демократической юнионистской партии (DUP) — страна рискует потерять миллиарды долларов, если не вернется к соглашениям о разделении власти.
В ответ лидер DUP сэр Джеффри Дональдсон заявил, что визит американского президента «не изменит политической динамики в Северной Ирландии, а принимать решения за политических лидеров страны — не его работа»; при этом другие представители фракции подчеркнули, что когда Америка говорит о корпоративных инвестициях, «мы получаем крошки», а реальные деньги уходят в Республику Ирландия.
Маловероятно, что визит Байдена окажет существенное влияние на ход политического процесса в Северной Ирландии. Скорее всего, реальной целью визита американского президента явилось привлечь голоса ирландского электората в преддверии выборов президента США в 2024 году.