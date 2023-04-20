Возвращение на остров предков: Джо Байден на страже ирландских корней

Около 10 000 человек вышли на митинг пол лозунгом «Остановите Буша» в Дублине в июне 2004 года, когда президент находился в южной части страны на саммите Евросоюза и США. В Британии расценили эту встречу как «пустую трату времени». Общая стоимость мероприятий по визиту президента США в Ирландию оценили более чем в 3 миллиона евро.