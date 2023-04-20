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Эксперты Роскачества поделились секретами выбора растительного масла для салата

Общество
Эксперты Роскачества поделились секретами выбора растительного масла для салата

Сотрудники Роскачества назвали виды масла, которые являются наиболее подходящими для заправки салата, а также рассказали, как выбрать качественный продукт.

По словам экспертов, масло для заправки салата должно быть нерафинированным и недезодорированным, чем выше его сорт, тем лучше, пишет информационный портал sovainfo.ru.

Его следует хранить в темной бутылке, так как свет ускоряет порчу. При этом хранить продукт в магазинах необходимо в специальных условиях. В помещении должно быть прохладно, а затемненные бутылки не должны попадать под воздействие прямых солнечных лучей, отмечают специалисты.

В Роскачестве советуют лучше покупать масло ближе к дате розлива и уверяют, что осадок, который появляется при хранении в нерафинированном масле, содержит полезные для организма фосфолипиды, макро- и микроэлементы.

По мнению сотрудников ведомства, для заправки салата самыми подходящими являются такие масла, как оливковое, подсолнечное, арахисовое, кунжутное, льняное, тыквенное, кукурузное, рапсовое и миндальное.
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