Эксперты Роскачества поделились секретами выбора растительного масла для салата

Его следует хранить в темной бутылке, так как свет ускоряет порчу. При этом хранить продукт в магазинах необходимо в специальных условиях. В помещении должно быть прохладно, а затемненные бутылки не должны попадать под воздействие прямых солнечных лучей, отмечают специалисты.