Эксперты Роскачества поделились секретами выбора растительного масла для салата

Сотрудники Роскачества назвали виды масла, которые являются наиболее подходящими для заправки салата, а также рассказали, как выбрать качественный продукт.
По словам экспертов, масло для заправки салата должно быть нерафинированным и недезодорированным, чем выше его сорт, тем лучше, пишет информационный портал sovainfo.ru.
Его следует хранить в темной бутылке, так как свет ускоряет порчу. При этом хранить продукт в магазинах необходимо в специальных условиях. В помещении должно быть прохладно, а затемненные бутылки не должны попадать под воздействие прямых солнечных лучей, отмечают специалисты.
В Роскачестве советуют лучше покупать масло ближе к дате розлива и уверяют, что осадок, который появляется при хранении в нерафинированном масле, содержит полезные для организма фосфолипиды, макро- и микроэлементы.
По мнению сотрудников ведомства, для заправки салата самыми подходящими являются такие масла, как оливковое, подсолнечное, арахисовое, кунжутное, льняное, тыквенное, кукурузное, рапсовое и миндальное.