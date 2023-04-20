Самая большая ракета в истории человечества SpaceX Starship взорвалась во время первого полета

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска попыталась запустить на орбиту сверхтяжелую ракету Starship, которую называли одной из самых больших в истории. Аппарат взорвался в воздухе.
Ракету планировалось вывести на орбиту, после чего ей предстояло совершить полвитка вокруг Земли. Затем ее хотели затопить в Тихом океане неподалеку от Гавайев. Однако во время полета первая и вторая ступени не смогли отделиться друг от друга, после чего прототип утратил стабильности и взорвался.
Ракета не несла полезной нагрузки. Утверждается, что ее задачей был сбор информации во время полета. Компания пока не раскрыла причины взрыва.
Миллиардер Илон Маск ранее прокомментировал возможное существование инопланетян. Он отметил, что в первую очередь об этом рассказало бы министерство обороны США (Пентагон).