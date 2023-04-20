Самая большая ракета в истории человечества SpaceX Starship взорвалась во время первого полета

Ракету планировалось вывести на орбиту, после чего ей предстояло совершить полвитка вокруг Земли. Затем ее хотели затопить в Тихом океане неподалеку от Гавайев. Однако во время полета первая и вторая ступени не смогли отделиться друг от друга, после чего прототип утратил стабильности и взорвался.