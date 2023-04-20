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Аналитик Владимир Киреев: антироссийские санкции Евросоюза приводят к двусмысленному результату

Политика
Аналитик Владимир Киреев: антироссийские санкции Евросоюза приводят к двусмысленному результату

Ограничительные меры западных государств против России приводят к двусмысленному результату. Соответствующую точку зрения озвучил аналитик Владимир Киреев.

Таким мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг, в эфире радио Sputnik. Из-за рестрикций экономическая система РФ не ослабла: она даже демонстрирует динамику, подчеркнул он. Санкции негативно повлияли на многие сферы жизни в европейских странах, напомнил Киреев.

«Санкции больше повлияли на дестабилизацию экономики самой Европы. В западном обществе начинает формироваться скепсис по поводу проводимой политики», — подытожил эксперт.

Прежде сообщалось, что Вашингтон и союзники Киева рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию.
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