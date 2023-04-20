Аналитик Владимир Киреев: антироссийские санкции Евросоюза приводят к двусмысленному результату

Таким мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг, в эфире радио Sputnik. Из-за рестрикций экономическая система РФ не ослабла: она даже демонстрирует динамику, подчеркнул он. Санкции негативно повлияли на многие сферы жизни в европейских странах, напомнил Киреев.