Аналитик Владимир Киреев: антироссийские санкции Евросоюза приводят к двусмысленному результату

Ограничительные меры западных государств против России приводят к двусмысленному результату. Соответствующую точку зрения озвучил аналитик Владимир Киреев.
Таким мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг, в эфире радио Sputnik. Из-за рестрикций экономическая система РФ не ослабла: она даже демонстрирует динамику, подчеркнул он. Санкции негативно повлияли на многие сферы жизни в европейских странах, напомнил Киреев.
«Санкции больше повлияли на дестабилизацию экономики самой Европы. В западном обществе начинает формироваться скепсис по поводу проводимой политики», — подытожил эксперт.
Прежде сообщалось, что Вашингтон и союзники Киева рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию.