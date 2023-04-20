Сможет ли Россия потеснить Запад на африканском рынке, обсудят в «Патриоте»

Насколько заинтересованы страны Африки в экономическом сотрудничестве с Россией? Что могут предложить странам Африки российские бизнесмены и что они там покупают? Насколько высоки риски при работе с Нигерией и другими странами Африки? Как сейчас строится логистика взаимных поставок с учетом санкций и запретов? Как колебания курса рубля и отказ от доллара влияют на международную торговлю? Какова сейчас ситуация на продовольственном рынке Петербурга, ждать ли снижения продуктовой инфляции? Каковы перспективы рынка общественного питания в Петербурге?