Сможет ли Россия потеснить Запад на африканском рынке, обсудят в «Патриоте»

Министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался бундестагу, что Запад проигрывает России в Африке с политической и экономической точки зрения. Африканский регион — стратегически важный для Старого Света, говорит Писториус. Однако позиции Европы становятся все более шаткими на фоне возрастающей роли России. Министру пришлось признать: страны континента сами охотно идут на контакты с российскими политиками и бизнесменами.
Насколько заинтересованы страны Африки в экономическом сотрудничестве с Россией? Что могут предложить странам Африки российские бизнесмены и что они там покупают? Насколько высоки риски при работе с Нигерией и другими странами Африки? Как сейчас строится логистика взаимных поставок с учетом санкций и запретов? Как колебания курса рубля и отказ от доллара влияют на международную торговлю? Какова сейчас ситуация на продовольственном рынке Петербурга, ждать ли снижения продуктовой инфляции? Каковы перспективы рынка общественного питания в Петербурге?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «В десятку с Дмитрием Пановым» ответит депутат ЗакСа СПб, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Гости программы:
— руководитель нескольких компаний, работающих в Нигерии, а также председатель Комитета по развитию российско-африканского сотрудничества «Деловой России» Самира Илянин;
— генеральный директор ООО «Военмемориалпроект» Арсений Мухин.
Эфир состоится 21 апреля, в пятницу, в 12:00.
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