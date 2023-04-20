Хирург Вероника Милевская рассказала об опасности электросамокатов

Также много случаев с переломами зафиксировано после прогулок на электросамокатах. Самые серьезные травмы, как правило, — это переломы в области коленного сустава, обширные повреждения мягких тканей, перелом черепа и внутричерепная гематома. По словам врача, в этом плане опасны и ролики, и самокаты, и скейтборды.