Хирург Вероника Милевская рассказала об опасности электросамокатов

Хирург Вероника Милевская рассказала, какие опасные травмы получают люди, решившись покататься на электросамокате или забравшись на дачную лестницу. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».
Летом количество подобных травм только возрастает. Врач напомнила, как двое взрослых мужчин погибли, прокатившись на современном одноколесном электронном средстве передвижения.
«Напоминаю, упав с моноколеса, можно получить серьезные переломы и остаться инвалидом на всю жизнь», — дополняет специалист.
Также много случаев с переломами зафиксировано после прогулок на электросамокатах. Самые серьезные травмы, как правило, — это переломы в области коленного сустава, обширные повреждения мягких тканей, перелом черепа и внутричерепная гематома. По словам врача, в этом плане опасны и ролики, и самокаты, и скейтборды.
Кроме того, летом как никогда возрастает число ожогов и «загородного» травматизма. Люди часто падают с лестниц и в погреба, получая многочисленные травмы и переломы ребер.
Ранее стало известно, что СК России проверит версию гибели актера Волкова, которого мог сбить нетрезвый водитель электросамоката.