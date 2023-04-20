В московском парке пенсионеры-шахматисты напали на программиста, который занял их беседку

В Воронцовском парке Москвы группа пенсионеров напала на программиста, который с ноутбуком занял их беседку, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, 32-летний программист занял беседку в парке, имея с собой розетку для ноутбука. К нему подошла компания пенсионеров, которые в этой зоне собирались играть в классические настольные игры и потребовали его пересесть в другое место. Однако парень старался объяснить, что ему очень нужно дозарядить свое устройство именно тут, и попросил разрешения посидеть на месте еще немного.
Этот расклад не очень понравился одному из пенсионеров — он начал угрожать парню тем, что выльет воду на его ноутбук. Программист подвинул устройство, однако дедушка все равно пытался словесно нападать на него. Фрилансер отбил бутылку у старика, после чего началась полноценная драка.
Итогом стало то, что пенсионеры отстояли свою территорию, — парня выгнали из беседки. Программист пошел в полицейский участок и написал заявление на порчу имущества. Ему порвали куртку за 30 тысяч рублей, поцарапали ноутбук и порвали его зарядное устройство.
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