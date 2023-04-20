В московском парке пенсионеры-шахматисты напали на программиста, который занял их беседку

По предварительной информации, 32-летний программист занял беседку в парке, имея с собой розетку для ноутбука. К нему подошла компания пенсионеров, которые в этой зоне собирались играть в классические настольные игры и потребовали его пересесть в другое место. Однако парень старался объяснить, что ему очень нужно дозарядить свое устройство именно тут, и попросил разрешения посидеть на месте еще немного.