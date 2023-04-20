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Совет по кодификации не поддержал запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран

Общество
Совет по кодификации не поддержал запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не одобрил проект о запрете на усыновление детей-сирот гражданами недружественных государств. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба совета.

В совете считают, что законопроект затрагивает интересы малозначительной по количеству группы не достигших совершеннолетия граждан. Его принятие никак не повлияет на ситуацию, которая сложилась в сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.

Отмечается, что на протяжении 10 лет в сфере международного усыновления наблюдается тенденция к сокращению количества российских детей, передаваемых на усыновление иностранным гражданам.

В прошлом году большинство граждан России выступило против усыновления детей семьями из-за рубежа.
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