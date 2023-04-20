Совет по кодификации не поддержал запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не одобрил проект о запрете на усыновление детей-сирот гражданами недружественных государств. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба совета.
В совете считают, что законопроект затрагивает интересы малозначительной по количеству группы не достигших совершеннолетия граждан. Его принятие никак не повлияет на ситуацию, которая сложилась в сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.
Отмечается, что на протяжении 10 лет в сфере международного усыновления наблюдается тенденция к сокращению количества российских детей, передаваемых на усыновление иностранным гражданам.
В прошлом году большинство граждан России выступило против усыновления детей семьями из-за рубежа.