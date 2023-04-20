Совет по кодификации не поддержал запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран

В совете считают, что законопроект затрагивает интересы малозначительной по количеству группы не достигших совершеннолетия граждан. Его принятие никак не повлияет на ситуацию, которая сложилась в сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.