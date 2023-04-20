Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Алжира развитие партнерства

Москва, 20 апреля. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) Смаила Бенамару. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Встреча состоялась в Москве по просьбе представителя АНДР. Стороны рассмотрели вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами, включая график предстоящих контактов на разных уровнях.
Михаил Богданов и Смаил Бенамару также обсудили актуальную проблематику Ближнего Востока с особым упором на задачи урегулирования обстановки в Сирии и ее окружении.
Ранее замглавы МИД России обговорили с послом Египта Назихом Нагари ситуацию в Судане.