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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Алжира развитие партнерства

Весь мир
Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Алжира развитие партнерства

Москва, 20 апреля. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) Смаила Бенамару. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Встреча состоялась в Москве по просьбе представителя АНДР. Стороны рассмотрели вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами, включая график предстоящих контактов на разных уровнях.

Михаил Богданов и Смаил Бенамару также обсудили актуальную проблематику Ближнего Востока с особым упором на задачи урегулирования обстановки в Сирии и ее окружении.

Ранее замглавы МИД России обговорили с послом Египта Назихом Нагари ситуацию в Судане.
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