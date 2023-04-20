Глава МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности визита главы ведомства Лаврова на Кубу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о деталях визита главы ведомства Сергея Лаврова в Гавану. Она отметила, что дипломат возложил венок к памятнику публициста Хосе Марти.
Соответствующими кадрами Захарова поделилась в официальном Telegram-канале. На видео заметен большой оркестр. На мероприятии звучала торжественная музыка. Под аккомпанемент живого исполнения местные жители в форме возложили венок к памятнику. Сам Лавров следовал за ними.
В Гавану Лавров приехал после официального визита в Никарагуа Манагуа. Он планировал встретиться с кубинским руководством, а также провести переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Захарова также выложила фотографию, где оба главных дипломата стоят рядом.
Ранее представитель МИД прокомментировала риторику США о визите Лаврова на Кубу. Критику в сторону главы Министерства внутренних дел России она назвала «аморальной».