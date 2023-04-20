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Глава МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности визита главы ведомства Лаврова на Кубу

Политика
Глава МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности визита главы ведомства Лаврова на Кубу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о деталях визита главы ведомства Сергея Лаврова в Гавану. Она отметила, что дипломат возложил венок к памятнику публициста Хосе Марти.

Соответствующими кадрами Захарова поделилась в официальном Telegram-канале. На видео заметен большой оркестр. На мероприятии звучала торжественная музыка. Под аккомпанемент живого исполнения местные жители в форме возложили венок к памятнику. Сам Лавров следовал за ними.

В Гавану Лавров приехал после официального визита в Никарагуа Манагуа. Он планировал встретиться с кубинским руководством, а также провести переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Захарова также выложила фотографию, где оба главных дипломата стоят рядом.

Ранее представитель МИД прокомментировала риторику США о визите Лаврова на Кубу. Критику в сторону главы Министерства внутренних дел России она назвала «аморальной».
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