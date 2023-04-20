Глава МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности визита главы ведомства Лаврова на Кубу

В Гавану Лавров приехал после официального визита в Никарагуа Манагуа. Он планировал встретиться с кубинским руководством, а также провести переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Захарова также выложила фотографию, где оба главных дипломата стоят рядом.