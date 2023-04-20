Парламент Сербии вспомнил о докладе ПАСЕ об ущербу Европе от бомбардировок НАТО в 1999 году

В парламенте Сербии (Скупщине) вспомнили доклад Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) от 2001 года, который был посвящен загрязнению Юго-Восточной Европы от бомбардировок НАТО.
Согласно информации из доклада, усилия НАТО по уничтожению промышленных объектов привели к загрязнению почвы опасными веществами. Также в документе сообщалось, что применение боеприпасов с объединенным ураном может привести к повышению частоты появления рака и других врожденных заболеваний.
«Воздушное, речное и подземное распространение загрязнения повлияло на всю Юго-Восточную Европу, особенно на Албанию, Болгарию, Грецию, Венгрию, Румынию, (Северную) Македонию и Украину», — отмечается в докладе.
Ранее тысячи больных раком в Сербии обвинили НАТО в использовании объединенного урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году. Отмечается, что в кабинетах ассамблеи Североатлантического альянса пылятся тысячи подобных исков, сообщает ФАН.