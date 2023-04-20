Парламент Сербии вспомнил о докладе ПАСЕ об ущербу Европе от бомбардировок НАТО в 1999 году

Согласно информации из доклада, усилия НАТО по уничтожению промышленных объектов привели к загрязнению почвы опасными веществами. Также в документе сообщалось, что применение боеприпасов с объединенным ураном может привести к повышению частоты появления рака и других врожденных заболеваний.