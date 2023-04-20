В Волгоградской области 7,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель обработают от саранчи

Глава областного Россельхозцентра Максим Долгов заявил, что по результатам завершившихся обследований земель сельхозназначения и по метеорологическим прогнозам можно понять, как будет развиваться ситуация по распространению саранчи, и разработать план мероприятий по борьбе с ней.