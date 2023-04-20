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В Волгоградской области 7,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель обработают от саранчи

Экономика
В Волгоградской области 7,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель обработают от саранчи

В этом году планируют обработать от саранчи 7500 гектаров территории Волгоградской области, что составляет 0,08% от всех сельскохозяйственных земель.

Региональный филиал ФГБУ «Россельхозцентр» сообщает, что за последние 10 лет область распространения саранчи в Волгоградской области сократилась в 15 раз. В 2013 году она составляла почти 110 тысяч гектаров, сообщает сетевое издание «РИАЦ».

Глава областного Россельхозцентра Максим Долгов заявил, что по результатам завершившихся обследований земель сельхозназначения и по метеорологическим прогнозам можно понять, как будет развиваться ситуация по распространению саранчи, и разработать план мероприятий по борьбе с ней.
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