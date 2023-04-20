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Министр обороны Турции отчитался об уничтожении 18 курдских боевиков за три дня

Весь мир
Министр обороны Турции отчитался об уничтожении 18 курдских боевиков за три дня

Армия Турции за последние три дня ликвидировала 18 боевиков на севере Сирии и Ирака, заявил 19 апреля министр обороны республики Хулуси Акар. Он также подчеркнул, что члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией, все чаще покидают ее.

«Не говоря уже о самих боевиках, организация умирает», — добавил чиновник.

По словам турецких правоохранителей, значительное число подозреваемых в терроризме лиц стало уходить из РПК и сдаваться властям, однако многим не хватает смелости покинуть организацию из-за страха получить строгий приговор в случае поимки.

«Кто бы ни поддерживал их и ни снабжал оружием, боеприпасами и вертолетами, наша борьба с ними не закончится до тех пор, пока не будет ликвидирован каждый боевик», — пообещал Хулуси Акар.

С 2015 года турецкие силовики ликвидировали 37 756 членов РПК. Организация базируется в курдских регионах Ирака и Сирии, откуда совершает трансграничные вылазки на север. За более чем 40-летний период своей деятельности члены партии произвели множество терактов, в результате которых погибли более 40 тысяч мирных жителей, утверждают в Анкаре.
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