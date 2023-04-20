Министр обороны Турции отчитался об уничтожении 18 курдских боевиков за три дня

Армия Турции за последние три дня ликвидировала 18 боевиков на севере Сирии и Ирака, заявил 19 апреля министр обороны республики Хулуси Акар. Он также подчеркнул, что члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией, все чаще покидают ее.
«Не говоря уже о самих боевиках, организация умирает», — добавил чиновник.
По словам турецких правоохранителей, значительное число подозреваемых в терроризме лиц стало уходить из РПК и сдаваться властям, однако многим не хватает смелости покинуть организацию из-за страха получить строгий приговор в случае поимки.
«Кто бы ни поддерживал их и ни снабжал оружием, боеприпасами и вертолетами, наша борьба с ними не закончится до тех пор, пока не будет ликвидирован каждый боевик», — пообещал Хулуси Акар.
С 2015 года турецкие силовики ликвидировали 37 756 членов РПК. Организация базируется в курдских регионах Ирака и Сирии, откуда совершает трансграничные вылазки на север. За более чем 40-летний период своей деятельности члены партии произвели множество терактов, в результате которых погибли более 40 тысяч мирных жителей, утверждают в Анкаре.