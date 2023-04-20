Министр обороны Турции отчитался об уничтожении 18 курдских боевиков за три дня

С 2015 года турецкие силовики ликвидировали 37 756 членов РПК. Организация базируется в курдских регионах Ирака и Сирии, откуда совершает трансграничные вылазки на север. За более чем 40-летний период своей деятельности члены партии произвели множество терактов, в результате которых погибли более 40 тысяч мирных жителей, утверждают в Анкаре.