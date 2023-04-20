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Президент РФ Владимир Путин дал гражданство России живущему в США одесскому писателю Гарри Каролинскому

Общество
Президент РФ Владимир Путин дал гражданство России живущему в США одесскому писателю Гарри Каролинскому

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ уроженцу Одессы, 90-летнему писателю и журналисту Гарри Каролинскому (Табачнику) и его жене.

Согласно данным СМИ, Каролинский проживает в Нью-Йорке. Последние годы по приглашению российской стороны он принимал участие в Конгрессе соотечественников в Москве. Также он участвовал в подобных форумах, которые проходили в Крыму.

Гарри Табачник, известный под псевдонимом Гарри Каролинский, родился в Одессе в 1932 году. Он работал на советском радио «Маяк». В 1973 году он эмигрировал в США.

Ранее актер Стивен Сигал назвал самое прекрасное, что есть в России. Он получил российское гражданство в 2016 году. Об этом сообщает А42.RU.
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