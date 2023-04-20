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Президент Алжира перенес визит в Париж по причине массовых протестов во Франции

Весь мир
Президент Алжира перенес визит в Париж по причине массовых протестов во Франции

Алжир, 20 апреля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун перенес свой запланированный визит во Францию, сообщают арабские СМИ.

Глава североафриканского государства отсрочил поездку по причине массовых протестов в стране. Мотивом волнений, происходящих в Пятой Республике, является внесение изменений в пенсионную систему.

Ранее посол России в АНДР Валерьян Шуваев вновь подчеркнул, что его страна поддерживает вступление Алжира в группу БРИКС. Он также отметил совпадение взглядов двух государств по многим региональным и международным вопросам.
Абдельмаджид Теббун алжир франция
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