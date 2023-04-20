Гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде

В Волгограде простились с Викторией Дивак, выступавшей за гандбольный клуб «Астраханочка».
Церемония прощания с трехкратной чемпионкой России прошла в похоронном доме «Память» на улице Землячки в Волгограде. В этом городе она родилась. Тело Дивак было обнаружено в Астрахани 17 апреля. Всего за день до этого она играла в составе «Астраханочки» с ЦСКА, сообщает «Волгоградская Правда».
Жизнь 30-летней великой спортсменки оборвалась загадочным образом. Сейчас следователи расследуют ее трагическую смерть. В качестве приоритетной версии рассматривается несчастный случай.