Гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде

Церемония прощания с трехкратной чемпионкой России прошла в похоронном доме «Память» на улице Землячки в Волгограде. В этом городе она родилась. Тело Дивак было обнаружено в Астрахани 17 апреля. Всего за день до этого она играла в составе «Астраханочки» с ЦСКА, сообщает «Волгоградская Правда».