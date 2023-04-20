Неизвестные прислали в японский парламент письмо с угрозой массового убийства

Письмо с информацией о готовящемся теракте поступило 20 апреля в отдел по связям с общественностью парламента Японии, сообщает Sankei. В сообщении говорится об огромном количестве бомб в здании правительства, а также о подготовке к распылению зарина.
Авторы послания заявили, что действуют от лица религиозной организации. По их словам, они намереваются «изменить страну» с помощью террористических актов.
Как пишет издание, в письме сообщалось, что подрыв здания и распыление отравляющего газа произойдет в пятницу 21 апреля. Полиция не обнаружила никаких посторонних предметов в учреждении, добавили обозреватели Sankei.
Ранее было совершено покушение на премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Террорист пытался бросить в политика самодельную бомбу.