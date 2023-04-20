Все связанные с Россией религии планируется запретить на Украине. О намерении подготовить соответствующий законопроект заявил депутат Верховной рады Никита Потураев. По его словам, этого захотели сами украинцы.
Подобные меры затронут мусульманские, буддистские и шаманские организации, утверждает украинский парламентарий. Порутаев также поспешил заявить, что предлагаемый им запрет связан с «общими желанием и волей» жителей Украины, пишут СМИ.
Политолог Сергей Марков ранее рассказал о засилье «сатанинской секты» в Киеве. По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского намерен уничтожить православие через формирование новой церкви, где прихожане будут вынуждены «служить Злу».
Развязанная Киевом против Украинской православной церкви (УПЦ) «война на уничтожение» закончится поражением нынешнего политического режима. Таким мнением ранее поделился аналитик Константин Бондаренко.