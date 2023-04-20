HeadHunter определил самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

Экспертами крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter (hh.ru) проведен анализ рынка труда Рязанской области и составлен топ-10 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей.
Лидирует в этом списке вакансия юриста. В требования входят наличие высшего юридического образования, опыт работы от трех лет, заработная плата предлагается от 200 тысяч рублей, сообщает сетевое издание «7 новостей».
Вторая позиция — вакансия реставратора. Кандидату с высшим образованием и опытом аналогичной работы в области реставрации предлагают от 150 тысяч рублей.
Третье место занимает вакансия тренера по теннису для работы со сборной командой Рязанской области, ему также предлагается зарплата от 150 тысяч рублей.
Далее перечисляются вакансии удаленного рекрутера, специалиста по маркетингу, шеф-редактора, слесаря-гидравлика, автокурьера, начальнику управления по работе с персоналом.