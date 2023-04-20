Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 12 по 19 апреля

Украинские формирования продолжают атаковать приграничные населенные пункты российских регионов. При этом ВСУ применяют различную тактику, нанося удары из минометов и артиллерии, направляя на российскую территорию различные беспилотники и диверсионные группы.
Пасхальная неделя не стала исключением — украинская армия не оставляла попыток нанести ущерб инфраструктуре приграничных областей, нанося удары по промышленным объектам и жилым домам.
Белгородская область
Как всегда, наибольшая активность вооруженных формирований Украины наблюдалась на Белгородском направлении. За прошедшую неделю населенные пункты Белгородчины не менее 10 раз подвергались атакам ВСУ.
12 апреля противник обстрелял животноводческую ферму компании «Агро-Белогорье». Под огонь попал свиноводческий комплекс «Цаповка-1», где в результате обстрела погибло и было ранено большое количество животных.
В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа огнем ВСУ был поврежден автомобиль местного жителя, который отделался легкой контузией. Также повреждения получило одно из частных домовладений.
Падали в этот день снаряды и в хуторе Старый Волоконовского района, где были зафиксированы разрушения в четырех частных домах.
В субботу, 15 апреля, украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Был серьезно поврежден один из домов и ранена пожилая женщина.
«Бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Не оставили ВСУ без «внимания» Белгородчину и в праздник Пасхи. В воскресенье снаряды вновь ложились на территории Шебекинского городского округа. В Новой Таволжанке под обстрел попал административный корпус птицефабрики. Были повреждены фасад и кровля здания, кроме того в результате обстрела уничтожен один автомобиль.
В селе Терезовка снаряд пробил крышу жилого дома, взорвавшись внутри жилища. К счастью, в этот момент хозяев не было дома.
Однако самым напряженным для белгородцев оказался понедельник, 17 апреля. В этот день противник атаковал населенные пункты по всей длине границы. При этом были широко задействованы беспилотники. Значительная часть обстрелов пришлась на инфраструктурные и промышленные объекты.
В селах Ближняя Игуменка и Драгунское украинские БПЛА атаковали электрические подстанции. В результате на обоих объектах начался пожар, были зафиксированы перебои в энергоснабжении Белгорода и других населенных пунктов.
С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По сообщению властей, был нанесен ущерб одному из жилых домов.
Артиллерия ВСУ нанесла удары по поселку Красное Шебекинского городского округа. В результате на территории фермерского хозяйства загорелось сенохранилище.
В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино.
«Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях», — сообщил губернатор Гладков.
Однако больше всех в этот день «повезло» жителям села Муром — противник дважды накрывал его артиллерийским огнем. В итоге был полностью разрушен жилой дом, повреждения получило здание зернохранилища, линия электропередач и еще несколько домов. Тем не менее, ущерб оказался лишь материальным.
Накануне глава области Вячеслав Гладков привел статистику по атакам области со стороны ВСУ. С начала проведения спецоперации Белгородчина пережила более 2200 обстрелов и 326 атак БПЛА. В результате погибли 30 мирных жителей, 123 получили ранения.
Курская область
В соседней Курской области украинские формирования сосредоточились на ударах по Глушковскому району. Основными целями здесь стал поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Противник атаковал их 15 и 19 апреля. В ходе обстрелов повреждения получили частные дома, а также сахарный завод, фиксировались перебои в электроснабжении.
13 апреля снаряды падали в поселке Краснооктябрьский, где осколками был поврежден один из жилых домов.
«Зафиксировано 5 прилётов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома», — заявил губернатор Роман Старовойт.
Брянская область
В начале недели украинские формирования попытались вновь проникнуть на территорию Брянщины для проведения диверсионно-разведывательных операций. Однако эта попытка окончилась провалом — один из диверсантов подорвался на минном заграждении.
«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
На следующий день ВСУ решили отомстить, нанеся удары по приграничным населенным пунктам. В городском округе Новозыбков целью стал местный военкомат, который противник атаковал при помощи БПЛА, повредив остекление.
В селе Курковичи Стародубского муниципального округа в результате обстрела получил повреждения жилой дом и хозяйственная постройка.
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.