Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 12 по 19 апреля

Однако больше всех в этот день «повезло» жителям села Муром — противник дважды накрывал его артиллерийским огнем. В итоге был полностью разрушен жилой дом, повреждения получило здание зернохранилища, линия электропередач и еще несколько домов. Тем не менее, ущерб оказался лишь материальным.