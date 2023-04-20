В Московской области полицейские ликвидировали нарколабораторию и задержали организатора

Правоохранители задержали жителя Москвы, которого подозревают в организации лаборатории по производству наркотиков, а также их незаконному обороту. Об этом cообщает официальный сайт МВД РФ.
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москва в ходе проверки установили, что нарколаборатория находилась в частном доме фигуранта — в городском округе Щелково в Московской области. При обыске на данном участке, а также по месту проживания задержанного было обнаружено 212 кустов конопли.
Наркотические средства отправили на экспертизу. Кроме того, было изъято оборудование для производства наркотических веществ и более 25 килограммов марихуаны.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве задержали бывшего кандидата в депутаты Марию Томенюк, когда она закапывала в землю пакетик с веществом.