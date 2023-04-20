В Московской области полицейские ликвидировали нарколабораторию и задержали организатора

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москва в ходе проверки установили, что нарколаборатория находилась в частном доме фигуранта — в городском округе Щелково в Московской области. При обыске на данном участке, а также по месту проживания задержанного было обнаружено 212 кустов конопли.