«Купи мне новый телефон»: с чем может столкнуться начинающий наставник в детском доме

Как избежать этих и других проблем, учат психологи и эксперты в рамках подготовки к программе. Кроме того, учиться выстраивать границы можно и самостоятельно: это поможет во всех сферах жизни. По словам эксперта в области благотворительности, когда человек приходит в наставничество, у него должно быть очень четкое понимание, что это будет за общение, ради чего оно будет, чтобы помочь в чем-то конкретному ребенку, или зачем-то еще.