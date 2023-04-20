«Купи мне новый телефон»: с чем может столкнуться начинающий наставник в детском доме

Издалека кажется, что помогать детям просто, но это не всегда бывает так. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская поделилась с корреспондентом ФАН тем, какие проблемы могут возникнуть на пути волонтера или наставника в детский дом.
Волонтеры — объекты для получения благ
По сломам эксперта, ребята в детских домах воспитываются в рамках определенной системы, которая накладывает свой отпечаток на формирование личности.
«К сожалению, в системе государственного присмотра у детей очень часто формируются определенные паттерны поведения. Они живут в условиях, когда все готовое: еда готовая, за ними часто убирают, у них нет возможности проявить ответственность за свою жизнь, потому что все за них решается. С одной стороны, ты живешь на всем готовом, в системе полного обеспечения, а с другой — не можешь действительно расти и становиться самостоятельным, брать ответственность за собственную жизнь, делать какие-то выборы. Ты привыкаешь, что все вокруг тебя обслуживают и тебе должны», — отмечает эксперт.
По словам Альшанской, часто встречаются случаи, когда долгожданный наставник приходит к ребенку, но тот по привычке ведет себя с ним, исходя из психологии детдома: часто дети понимают, что взрослые склонны их жалеть, и даже манипулируют этим.
«Волонтеров часто воспринимают как объекты получения благ. Ребенок начинает всячески от них добиваться своего, выпрашивать деньги: "положите денег на телефон", "купи мне новый телефон" и так далее. Из этих отношений сложно выйти», — рассказывает Альшанская.
Руководитель благотворительного фонда отмечает: на курсах подготовки наставникам всегда рассказывают, что так делать нельзя. Необходимо ставить четкую границу сразу, иначе потом есть риск оказаться для ребенка «плохим», просто потому что откажешь ему в очередной финансовой просьбе.
«Возьми меня в семью»
Помимо материального, есть более грустный и глубокий аспект. По словам экспертов, часты случаи, когда ребенок привязывается к взрослому, который не может оказать ему должного внимания или поддержки. Многие дети надеются попасть в семью, но этого не происходит. А иногда детей берут в семью, а потом отказываются от них, возвращая в учреждение.
«У ребенка, у которого нет семьи, конечно, очень высокая потребность, чтобы у него был кто-то "личный", кому он не безразличен, кто взял бы его семью. Особенно, если у него потеря связи с кровной семьей, если его не навещают, если у него нет надежды на воссоединение. Поэтому нам всегда важно, чтобы наставники и волонтеры не давали, если они действительно не планируют никого брать, никаких намеков на это. Это будут несбыточные надежды для ребенка», — отмечает специалист.
По словам Альшанской, важно уметь держать границы во всем. Не только не «задаривать» ребенка подарками, и не привлекать его неоправданной финансовой поддержкой, но и держать границу в близости взаимоотношений, доверии и эмоциях.
«Это просто нечестно по отношению к ребенку —всячески намекать на то, что, может быть, его возьмут в семью, показывать эти эмоции, — ведь знаете же, можно не прямыми словами, а так простраивать сообщение, что ребенок будет надеяться и верить в то, что его заберут, а никто его не заберет», — делится Елена Альшанская.
Как избежать этих и других проблем, учат психологи и эксперты в рамках подготовки к программе. Кроме того, учиться выстраивать границы можно и самостоятельно: это поможет во всех сферах жизни. По словам эксперта в области благотворительности, когда человек приходит в наставничество, у него должно быть очень четкое понимание, что это будет за общение, ради чего оно будет, чтобы помочь в чем-то конкретному ребенку, или зачем-то еще.
Ранее Елена Альшанская рассказала о том, как стать наставником в детском доме, и какими качествами нужно для этого обладать.