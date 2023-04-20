«Насколько я понимаю, к бойцам ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого отношения»: Пригожин про принятый закон о статусе ветерана для ополченцев

Предпринимателя попросили прокомментировать принятие Госдумой закона, который дает статус «ветерана боевых действий» бойцам добровольческих вооруженных формирований. Бизнесмен отметил, что удовлетворен таким решением. Благодаря этой инициативе добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие статусы и льготы. Пригожин добавил, что с уважением относится к представителям указанных формирований.