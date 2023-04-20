«Насколько я понимаю, к бойцам ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого отношения»: Пригожин про принятый закон о статусе ветерана для ополченцев

Принятый закон о статусе ветерана боевых действий не касается представителей ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предпринимателя попросили прокомментировать принятие Госдумой закона, который дает статус «ветерана боевых действий» бойцам добровольческих вооруженных формирований. Бизнесмен отметил, что удовлетворен таким решением. Благодаря этой инициативе добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие статусы и льготы. Пригожин добавил, что с уважением относится к представителям указанных формирований.
«Но, насколько я понимаю, к бойцам ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого отношения. Для чего это делается? Я думаю, для того, чтобы навсегда нас убрать из истории России. Мы готовы уйти из истории в обмен на то, что все победы будут отданы великому русскому народу, но виновные в поражениях будут найдены и наказаны», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, что депутаты приняли поправки, согласно которым статус инвалида и ветерана боевых действий получат граждане, входящие в состав воинских формирований Луганской и Донецкой народных республик с 2014 года.