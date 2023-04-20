Отмененные концерты музыканта Александра Реввы не повлияли на его благосостояние. Гастроли указывают на то, что его карьера еще не закончена, несмотря на антироссийскую позицию.
Недавно артиста заметили на вечере в честь премии РУ ТВ вместе с певцами Николаем Басковым, Дмитрием Маликовым и другими. СМИ не исключают, что Ревва станет одним из номинантов. Таким образом, не стоит говорить об окончании его карьеры.
Более того, он продолжает зарабатывать. В 2022 году занимающаяся выпуском песен музыканта компания увеличила чистую прибыль до 40 млн рублей. Этот показатель почти в 3,5 раза выше, чем был ранее. Выступивший против России певец продолжает зарабатывать на гражданах страны.
Ранее военный комиссар Белграда Владимир Руснак был мобилизован после танца под песню Александра Реввы в рамках празднования Международного женского дня.