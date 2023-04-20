Благосостояние артиста Александра Реввы увеличилось втрое, несмотря на осуждение спецоперации

Более того, он продолжает зарабатывать. В 2022 году занимающаяся выпуском песен музыканта компания увеличила чистую прибыль до 40 млн рублей. Этот показатель почти в 3,5 раза выше, чем был ранее. Выступивший против России певец продолжает зарабатывать на гражданах страны.