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Благосостояние артиста Александра Реввы увеличилось втрое, несмотря на осуждение спецоперации

Шоу-бизнес
Благосостояние артиста Александра Реввы увеличилось втрое, несмотря на осуждение спецоперации

Отмененные концерты музыканта Александра Реввы не повлияли на его благосостояние. Гастроли указывают на то, что его карьера еще не закончена, несмотря на антироссийскую позицию.

Недавно артиста заметили на вечере в честь премии РУ ТВ вместе с певцами Николаем Басковым, Дмитрием Маликовым и другими. СМИ не исключают, что Ревва станет одним из номинантов. Таким образом, не стоит говорить об окончании его карьеры.

Более того, он продолжает зарабатывать. В 2022 году занимающаяся выпуском песен музыканта компания увеличила чистую прибыль до 40 млн рублей. Этот показатель почти в 3,5 раза выше, чем был ранее. Выступивший против России певец продолжает зарабатывать на гражданах страны.

Ранее военный комиссар Белграда Владимир Руснак был мобилизован после танца под песню Александра Реввы в рамках празднования Международного женского дня.
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