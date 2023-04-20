Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США подняться на поверхность в Ормузском проливе

ВМС Ирана смогли принудить атомную подводную лодку США «Флорида» класса «Огайо» подняться на поверхность в окватории Ормузского пролива. Об этом заявил командующий иранскими Военно-морскими силами Амир Шахрам Ирани.
Отмечается, что американская подводная лодка находилась вблизи территориальных вод Ирана. Ей было направленно предупреждение, после чего она изменила курс. К лодке было приставлено сопровождение.
«Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении», — заявил Ирани.
Однако представители ВМС США отвергают иранское заявление. По их словам, в том районе отсутствуют американские субмарины, а заявления Ирана являются дезинформацией с целью дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее стало известно, что армия Ирана получила более 200 новых дронов. Отмечается, что среди модельного ряда, есть БПЛА морского базирования и аппараты имеющие функцию вертикального взлета.