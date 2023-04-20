Тренд многополярности мира будет только усиливаться. Соответствующий прогноз озвучил президент России Владимир Путин.
Глава государства также объяснил, с чем рискуют столкнуться страны, которые пытаются помешать данной тенденции. По словам российского лидера, препятствующие усилению многополярности в мире игроки потерпят поражение, так как этот тренд носит неизбежный характер.
«Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать», — добавил Владимир Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с визитом в страны Южной Америки с важной дипломатической миссией, которая была определена новой внешнеполитической концепцией Москвы. К такому выводу пришел политолог-американист Дмитрий Евстафьев.