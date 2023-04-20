БЕЗФИЛЬТРОВ с Катей Трамп: «До молодежи патриотический контент не доходит»

В эфире программы Трамп вспомнила, что в детстве обожала отдыхать на полуострове. Но во взрослом возрасте впервые побывала в Крыму лишь в 2018 году. По ее словам, при киевском режиме полуостров оказался в весьма запущенном состоянии. Однако после воссоединения региона с Россией ситуация изменилась в лучшую сторону.