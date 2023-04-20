БЕЗФИЛЬТРОВ с Катей Трамп: «До молодежи патриотический контент не доходит»

Героиней нового выпуска проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ стала блогер Катя Трамп. Гостья и ведущий программы Антон Беккужев обсудили изменения, которые произошли в жизни Крыма в последние десятилетия.
В эфире программы Трамп вспомнила, что в детстве обожала отдыхать на полуострове. Но во взрослом возрасте впервые побывала в Крыму лишь в 2018 году. По ее словам, при киевском режиме полуостров оказался в весьма запущенном состоянии. Однако после воссоединения региона с Россией ситуация изменилась в лучшую сторону.
«Это была просто разруха, даже колесо обозрения не красили со времен СССР. Все находилось в полуразрушенном состоянии, никем не береглось. Но сейчас все восстанавливается. Мне пишут мои подписчики и даже присылают фотографии. Там теперь хочется погулять, так красиво», — отметила блогер.
Знаменитость также призвала своих соотечественников не критиковать свою Родину, а, наоборот, стараться улучшать ее. Ведь лишь собственными поступками можно показать достойный пример.
«Я такой человек. Я придерживаюсь позиции, что мы все кузнецы своего счастья, каждый кует по-своему. Для того, чтобы мы все жили хорошо в классной стране, мы все должны быть заняты делом. На мой взгляд, занимать потребительскую позицию — это неправильно», — поделилась своим мнением знаменитость.
Также Трамп обратила внимание на актуальные тенденции в среде блогеров. По ее словам, большинство инфлюэнсеров лоббируют западные идеи, поэтому патриотическая повестка до сих пор остается без должного внимания. Более того, аккаунты блогеров, поддерживающих Россию, часто блокируются из-за жалоб украинских пользователей. С этой проблемой пришлось столкнуться и самой Трамп.
«Люди еще существуют в парадигме, которая была раньше создана нашими западными "коллегами". Я надеюсь, что тот информационный вакуум, который создавался, исчезнет. Большинство телеканалов ориентированы на старшее поколение. Именно до молодежи патриотический контент не доходит», — рассказала она.
Помимо этого, Беккужев обсудил с Трамп тему уехавших из России знаменитостей, в частности тиктокера Даню Милохина. Гостья программы призналась, что уважает своего коллегу за открытое признание своей несостоятельности за рубежом.
«Я рада, что он говорит об этом и открыто заявляет о том, что без России у него нет денег. Он потерял ту жизнь, которую имел. Я рада, что люди это услышат. Я не радуюсь его финансовым проблемам, а обращаю внимание на закономерность. Ты стал известен в России, зачем ты наплевал в этот колодец, который так щедро тебя кормил?» — отметила Трамп.
Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ.