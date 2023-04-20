Эколого-патриотическое мероприятие «Сад памяти» состоялось в Волгоградской области

Железнодорожники в рамках акции «Сад памяти» высадили в двух районах Волгоградской области более 1500 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Как пишет vlg.aif.ru, высадкой деревьев работники Приволжской магистрали поддержали эколого-патриотическую международную акцию «Сад Памяти». Данное мероприятие приурочили к 78-й годовщине победы в ВОВ, которую жители России будут праздновать 9 мая.
На территории Иловлинского лесничества и в Попереченском сельском поселении Котельниковского района участники акции смогли высадить 1500 саженцев мелколистного вяза и ясеня. В общей сложности организаторы мероприятия – члены общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы – собираются высадить 27 млн деревьев. Таким образом активисты почтут память всех советских солдат, погибших в 1941-45 годах.