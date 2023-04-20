Эколого-патриотическое мероприятие «Сад памяти» состоялось в Волгоградской области

На территории Иловлинского лесничества и в Попереченском сельском поселении Котельниковского района участники акции смогли высадить 1500 саженцев мелколистного вяза и ясеня. В общей сложности организаторы мероприятия – члены общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы – собираются высадить 27 млн деревьев. Таким образом активисты почтут память всех советских солдат, погибших в 1941-45 годах.