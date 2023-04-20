Несколько десятков нерп вылезли на побережье Ладожского озера на «солнечные ванны»

У побережья Ладожского озера под Приозерском в Ленинградской области очевидцами были замечены нерпы. Десятки милейших созданий повылезали из воды на лед, чтобы погреться на солнышке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Сотрудники пресс-службы администрации Ленобласти выяснили, что нерпы приплыли из Карелии. Их заманила теплая погода в регионе Приозерска.
«Так "внутренние туристы" проводят время у побережья Ладоги под Приозерском. Они приплыли из Карелии», — подписали сделанный снимок животных сотрудники ведомства.
Ранее спасатели заметили истощенного тюлененка на льдине в поселке Солнечный Курортного района Санкт-Петербурга. Детеныша нашли основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская — мужчина надел специальный гидрокостюм, чтобы спасти малыша.