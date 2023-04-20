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Демонстранты захватили здание биржи Euronext в Париже

Происшествия
Демонстранты захватили здание биржи Euronext в Париже

Участники профсоюзов, протестующие против пенсионной реформы во Франции, захватили здание биржи Eurenext.

Демонстранты ворвались в помещения биржи, где растянули транспарант «Нет пенсионной реформе!». Также они выкрикивали различные антиправительственные лозунги.

«Мы здесь, мы здесь, даже если (Президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон этого не хочет!» — цитирует РИА Новости слова песни, которую пели манифестанты.

Ранее президент французский лидер заявил, что продолжит свое турне по стране, несмотря на недовольство граждан. По его словам, протесты не смогут как-то прекратить его путешествие.
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