Демонстранты захватили здание биржи Euronext в Париже

Участники профсоюзов, протестующие против пенсионной реформы во Франции, захватили здание биржи Eurenext.
Демонстранты ворвались в помещения биржи, где растянули транспарант «Нет пенсионной реформе!». Также они выкрикивали различные антиправительственные лозунги.
«Мы здесь, мы здесь, даже если (Президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон этого не хочет!» — цитирует РИА Новости слова песни, которую пели манифестанты.
Ранее президент французский лидер заявил, что продолжит свое турне по стране, несмотря на недовольство граждан. По его словам, протесты не смогут как-то прекратить его путешествие.