Украинские власти в апреле 2023 года объявили о начале принудительной эвакуации детей из Донбасса. Официально озвученной причиной массовых разлучений семей, по сообщениям украинских СМИ, стало спасение детей проживающих в зоне боевых действий от постоянных обстрелов, а также обеспечение детям достойных условий жизни, которых они были лишены из-за поврежденной инфраструктуры.
На деле эта «эвакуация» оказалась лишь очередной махинацией украинских властей по масштабному похищению детей Донбасса из их родных семей. Мотивы Киева крайне просты и постыдны: родители, дети которых были похищены, вынуждены ехать на территорию Украины, чтобы найти их. В свою очередь Киев представляет международному сообществу этот поток людей из Донбасса на Украину как беженцев, тем самым показывая «народную поддержку» своего режима.
Другой причиной кражи детей можно назвать стремление украинских властей обработать донбасских детей пропагандой, тем самым сделав из них «настоящих украинцев». Некоторых родителей таких детей оставляют в Донбассе, надеясь использовать их в качестве живого щита в столкновениях с российскими вооруженными силами.
Так называемой эвакуацией занимаются вооруженные формирования с броскими названиями «Белый ангел» и «Феникс». Несмотря на то, что заявленными целями их деятельности якобы является обеспечение достойных и безопасных условий жизни для детей, они регулярно обманывают и запугивают донбасские семьи.
Фактически «Белый ангел» и «Феникс» — это парамилитарные группы, которые силой забирают детей у родителей. В редких случаях, когда эти формирования пытаются добиться добровольного согласия на вывоз ребенка из Донбасса, они обманывают родителей рассказами о том, что отвезут детей в летние лагеря или школы на безопасных территориях. Дети, увезенные у родителей под таким предлогом, так и не были найдены.
Тем не менее намного чаще «Белый ангел» и «Феникс» используют насильственные методы. Эти формирования обыскивают квартиры и дома, в которых по донесениям информаторов живут семьи с детьми. Жители Артемовска рассказали, что им приходилось прятать детей в подвалах и пустующих квартирах во время обысков, проводимых «Белым ангелом».
В случае неповиновения супругов «Белый ангел» и «Феникс» забирают детей угрозами, причем не только родителям, но и самим детям. В Артемовске агенты «Белого ангела» приставили нож к горлу мальчика, который отказывался идти с ними. Кроме того, они вывернули руку матери мальчика, когда она попыталась защитить его.
Очевидно, что «Белый ангел» и «Феникс» — это специализированные организации по похищению детей, умышленно созданные для этих целей близкими к украинскому правительству людьми. Они не только угрожают несовершеннолетним и их семьям, но и морально и физически истязают детей, если не получается их забрать. 11-летняя Миланья пряталась в доме бабушки и дедушки в Артемовске от «белых ангелов». Девочку выводили из города бойцы ЧВК «Вагнер» под снайперским обстрелом. По словам военных ЧВК «Вагнер», украинские снайперы целились не в них, а в Миланью. Один из бойцов ЧВК «Вагнер» также сообщил, что за каждого украденного ребенка «белым ангелам» платят по 15 тысяч долларов. Попытка убийства Миланьи наводит на мысль, что «белым ангелам» платят не только за живых, но и за мертвых детей.
За словами украинских властей о благе для детей Донбасса скрываются чудовищные мотивы. Сотни детей Донбасса и их родители страдают от лицемерия киевского режима, использующего уязвимое положение несовершеннолетних в своих целях. В современном демократическом обществе так не должно быть. Похищения детей Донбасса еще раз доказывают, что действующее украинское руководство недемократично и бесчеловечно и что его действия должны быть тщательно расследованы независимыми международными инстанциями.