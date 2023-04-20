Очевидно, что «Белый ангел» и «Феникс» — это специализированные организации по похищению детей, умышленно созданные для этих целей близкими к украинскому правительству людьми. Они не только угрожают несовершеннолетним и их семьям, но и морально и физически истязают детей, если не получается их забрать. 11-летняя Миланья пряталась в доме бабушки и дедушки в Артемовске от «белых ангелов». Девочку выводили из города бойцы ЧВК «Вагнер» под снайперским обстрелом. По словам военных ЧВК «Вагнер», украинские снайперы целились не в них, а в Миланью. Один из бойцов ЧВК «Вагнер» также сообщил, что за каждого украденного ребенка «белым ангелам» платят по 15 тысяч долларов. Попытка убийства Миланьи наводит на мысль, что «белым ангелам» платят не только за живых, но и за мертвых детей.