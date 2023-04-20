Политолог Атаев: одним турне Лаврова привлечь к себе Латинскую Америку России не удастся

Напомним, в январе 2023-го Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Тогда глава МИД РФ посетил ЮАР, Анголу, а также впервые в истории двусторонних отношений — Эсватини (Свазиленд) и Эритрею. По мнению аналитиков, вскоре после этого лояльность России со стороны стран Африки серьезно повысилась. Сразу несколько африканских стран вышли из антироссийского лагеря, сформированного Западом после начала военной спецоперации.