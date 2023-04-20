Политолог Атаев: одним турне Лаврова привлечь к себе Латинскую Америку России не удастся

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, тем самым завершая свое турне по странам Латинской Америки. Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Артур Атаев, для возвращения в этот регион России нужна более системная политика.
Напомним, на Кубу глава МИД России отправился после визита в Никарагуа. Там он накануне встретился с министром иностранных дел республики Денисом Монкадой и президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. На встрече с Ортегой стороны обсудили укрепление стратегического партнерства России и Никарагуа, а также ход реализации проектов двустороннего сотрудничества.
Куба должна стать завершающей точкой в турне главы российского МИДа по странам Латинской Америки. Кроме Никарагуа, ранее он также посетил Бразилию и Венесуэлу. Во всех перечисленных странах Лавров встречался с их высшим руководством, и провел переговоры с главами министерств иностранных дел.
«Российский министр приехал в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и культурной сферах», — заявили в МИДе.
По мнению аналитиков, продолжительное международное турне Сергея Лаврова, вероятнее всего, связано с реализацией новой внешнеполитической концепции России. Глава МИД, посещая страны Латинской Америки, выполняет важную миссию, расширяя партнерство отношения с местными элитами, а заодно формируя более лояльное отношение к РФ.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, сегодня Россия пытается вернуться на этот континент после долгого отсутствия.
«На мой взгляд, Латинская Америка — это довольно сложный для России регион, в котором нашим дипломатам было намного проще находиться в рамках советской идеологической модели. Сказывается и то, что Россия на многие годы оставляла этот регион «на растерзание» американцам, и только сейчас активно пытается туда вернуться. Это — очень сложный процесс, и он, конечно же, не ограничится одним или двумя турне главы нашей дипломатии. Нам нужна системная политика выстраивания отношений со странами этого континента», — пояснил аналитик.
Один из ключевых элементов этого процесса — формирование в Латинской Америке лояльного, даже комплиментарного по отношению к РФ гражданского общества, указал он.
«Конечно, такие поездки и общение между политическими элитами — это очень хорошо и полезно. Но нужна намного более системная работа, которую нужно возобновлять. Я имею в виду, прежде всего, гуманитарные и культурные связи. Если другой народ поддерживает нашу нацию в культурном плане, то это всегда обеспечивает намного более близкие отношения. Почему, например, Китай так охотно тянется к России, даже стремится образовать с ней некий политический консорциум? Да потому что есть твердые культурные «скрепы» между народами. Так, в Китае охотно смотрят наши фильмы вроде «А зори здесь тихие…», читают произведения нашей литературы. А в некоторых регионах КНР даже включают российских авторов в учебный процесс», — указал политолог.
С другой стороны, указал он, на Западе и особенно на Украине недаром пытаются запретить наших классиков — Пушкина, Лермонтова, Достоевского и т.д.
«Потому что культурное влияние сегодня более важно, чем даже политическое или экономическое. Именно поэтому для «притягивания» стран Латинской Америки нам недостаточно одного Сергея Лаврова. Да, в Латинской Америке сильны антиамериканские настроения, что вполне резонирует с нашей внешней политикой. Но, простите, и в той же Болгарии такие настроения были довольно сильны. Но, увы, вся элита там — проамериканская, а элите, как выяснилось, часто все равно на настроения народа. Поэтому со стороны Болгарии мы увидели немало недружественных шагов в нашу сторону», — пояснил Атаев.
По словам аналитика, если с той же Латинской Америкой начнется сближение в гуманитарной и культурной сферах, то местным элитам волей-неволей придется с этим считаться.
«На мой взгляд, в краткосрочной перспективе ждать серьезного эффекта от этого турне Лаврова не стоит. Тем не менее, очень важно и то, что на этом континенте Россия в какой-то степени является и проводником китайских интересов, а влияние КНР там в последние годы постепенно усиливается. Кстати, для многих стран Латинской Америки очень важна «проблема Тайваня», так как они имеют взаимоотношения не с Китаем, а именно с Тайванем. Таким образом, Россия пытается заодно переломить и этот тренд. То есть, миссия Сергея Лаврова связана с возвращением влияния на этот континент не только РФ, но и, отчасти, КНР», — указал он.
Напомним, в январе 2023-го Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Тогда глава МИД РФ посетил ЮАР, Анголу, а также впервые в истории двусторонних отношений — Эсватини (Свазиленд) и Эритрею. По мнению аналитиков, вскоре после этого лояльность России со стороны стран Африки серьезно повысилась. Сразу несколько африканских стран вышли из антироссийского лагеря, сформированного Западом после начала военной спецоперации.