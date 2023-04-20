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Политолог Атаев: одним турне Лаврова привлечь к себе Латинскую Америку России не удастся

Политика
Политолог Атаев: одним турне Лаврова привлечь к себе Латинскую Америку России не удастся

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, тем самым завершая свое турне по странам Латинской Америки. Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Артур Атаев, для возвращения в этот регион России нужна более системная политика.

Напомним, на Кубу глава МИД России отправился после визита в Никарагуа. Там он накануне встретился с министром иностранных дел республики Денисом Монкадой и президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. На встрече с Ортегой стороны обсудили укрепление стратегического партнерства России и Никарагуа, а также ход реализации проектов двустороннего сотрудничества.

Куба должна стать завершающей точкой в турне главы российского МИДа по странам Латинской Америки. Кроме Никарагуа, ранее он также посетил Бразилию и Венесуэлу. Во всех перечисленных странах Лавров встречался с их высшим руководством, и провел переговоры с главами министерств иностранных дел.

«Российский министр приехал в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и культурной сферах», — заявили в МИДе.

По мнению аналитиков, продолжительное международное турне Сергея Лаврова, вероятнее всего, связано с реализацией новой внешнеполитической концепции России. Глава МИД, посещая страны Латинской Америки, выполняет важную миссию, расширяя партнерство отношения с местными элитами, а заодно формируя более лояльное отношение к РФ.

Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, сегодня Россия пытается вернуться на этот континент после долгого отсутствия.

«На мой взгляд, Латинская Америка — это довольно сложный для России регион, в котором нашим дипломатам было намного проще находиться в рамках советской идеологической модели. Сказывается и то, что Россия на многие годы оставляла этот регион «на растерзание» американцам, и только сейчас активно пытается туда вернуться. Это — очень сложный процесс, и он, конечно же, не ограничится одним или двумя турне главы нашей дипломатии. Нам нужна системная политика выстраивания отношений со странами этого континента», — пояснил аналитик.

Один из ключевых элементов этого процесса — формирование в Латинской Америке лояльного, даже комплиментарного по отношению к РФ гражданского общества, указал он.

«Конечно, такие поездки и общение между политическими элитами — это очень хорошо и полезно. Но нужна намного более системная работа, которую нужно возобновлять. Я имею в виду, прежде всего, гуманитарные и культурные связи. Если другой народ поддерживает нашу нацию в культурном плане, то это всегда обеспечивает намного более близкие отношения. Почему, например, Китай так охотно тянется к России, даже стремится образовать с ней некий политический консорциум? Да потому что есть твердые культурные «скрепы» между народами. Так, в Китае охотно смотрят наши фильмы вроде «А зори здесь тихие…», читают произведения нашей литературы. А в некоторых регионах КНР даже включают российских авторов в учебный процесс», — указал политолог.

С другой стороны, указал он, на Западе и особенно на Украине недаром пытаются запретить наших классиков — Пушкина, Лермонтова, Достоевского и т.д.

Политолог Атаев: одним турне Лаврова привлечь к себе Латинскую Америку России не удастся
«Потому что культурное влияние сегодня более важно, чем даже политическое или экономическое. Именно поэтому для «притягивания» стран Латинской Америки нам недостаточно одного Сергея Лаврова. Да, в Латинской Америке сильны антиамериканские настроения, что вполне резонирует с нашей внешней политикой. Но, простите, и в той же Болгарии такие настроения были довольно сильны. Но, увы, вся элита там — проамериканская, а элите, как выяснилось, часто все равно на настроения народа. Поэтому со стороны Болгарии мы увидели немало недружественных шагов в нашу сторону», — пояснил Атаев.

По словам аналитика, если с той же Латинской Америкой начнется сближение в гуманитарной и культурной сферах, то местным элитам волей-неволей придется с этим считаться.

«На мой взгляд, в краткосрочной перспективе ждать серьезного эффекта от этого турне Лаврова не стоит. Тем не менее, очень важно и то, что на этом континенте Россия в какой-то степени является и проводником китайских интересов, а влияние КНР там в последние годы постепенно усиливается. Кстати, для многих стран Латинской Америки очень важна «проблема Тайваня», так как они имеют взаимоотношения не с Китаем, а именно с Тайванем. Таким образом, Россия пытается заодно переломить и этот тренд. То есть, миссия Сергея Лаврова связана с возвращением влияния на этот континент не только РФ, но и, отчасти, КНР», — указал он.

Напомним, в январе 2023-го Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Тогда глава МИД РФ посетил ЮАР, Анголу, а также впервые в истории двусторонних отношений — Эсватини (Свазиленд) и Эритрею. По мнению аналитиков, вскоре после этого лояльность России со стороны стран Африки серьезно повысилась. Сразу несколько африканских стран вышли из антироссийского лагеря, сформированного Западом после начала военной спецоперации.

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