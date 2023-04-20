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Министерство обороны РФ не допустит выплат военных пенсий участникам АТО

Общество
Министерство обороны РФ не допустит выплат военных пенсий участникам АТО

Министерство обороны России будет проверять российских граждан с новых территорий, претендующих на получение российской военной пенсии. Об этом сообщила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Такие меры связаны с тем, чтобы ее не получали бывшие служащие ВСУ, которые участвовали в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Шевцова полагает, что риски этого существуют.

Представитель Минобороны РФ отметила, что уже сейчас организована работа по передаче дел. При принятии дел в обязательном порядке будет проводиться контроль и проверка этих военнослужащих.

Ранее стало известно, что пенсии в новых регионах РФ поднимут до среднероссийского уровня. Об этом сообщает a42.ru.
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