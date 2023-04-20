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Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева Чебана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Политика
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева Чебана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» выдвинула обвинение в отношении мэра города Кишинева Иона Чебана в сотрудничестве со спецслужбами России. Об этом сообщается на странице партии в соцсетях.

Представители политической силы считают, что Чебан участвовал в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции Молдавии. Они отмечают, что мэр города годами выступает против вступления страны в ЕС.

«Ион Чебан передал детальный план с расположением стратегических учреждений Кишинева российской компании, в которой также работает агент ФСБ Юрий Гудилин», — говорится в сообщении партии.

Кроме того, представители партии заявили, что Чебан хочет вовлечь Молдавию в «игру русских». Также они добавили, что большинство граждан поддержало идею вступления государства в ЕС.

Ранее глава МИД Молдавии Анатолий Носатый опроверг намерение страны передавать Украине оружие. Он отметил, что Кишинев придерживается нейтральной позиции и не поддерживает ни Мокву, ни Киев.
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