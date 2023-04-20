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Драка с участием 20 подростков произошла на северо-востоке Москвы

Происшествия
Драка с участием 20 подростков произошла на северо-востоке Москвы

Массовая драка с участием двадцати молодых людей произошла на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах столицы. Известно, что инцидент произошел на улице Ротерта.

Все участники массовой драки оказались подростками. Причиной конфликта стала ревность к бывшей девушке одного из парней.

В настоящий момент устанавливаются все участники конфликта. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Приморском крае группа подростков избила 11-летнюю школьницу. Об этом информирует A42.ru.

Накануне украинские беженцы устроили драку в социальном учреждении Пятигорска. Оба участника потасовки отправились в больницу.
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