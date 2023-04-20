Международный союз современного пятиборья одобрил идею о возращении россиян на турниры

Ранее соответствующие рекомендации разработал Международный олимпийский комитет, призвавший к соблюдению принципа отказа от дискриминации по национальному признаку. При этом речь шла об участии в соревновании «независимых нейтральных» атлетов, которые имеют паспорта РФ и Белоруссии.