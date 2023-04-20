Международный союз современного пятиборья одобрил идею о возращении россиян на турниры

Международный союз современного пятиборья поддержал инициативу, в рамках которой российских спортсменов могут допустить до участия в крупных турнирах. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Ранее соответствующие рекомендации разработал Международный олимпийский комитет, призвавший к соблюдению принципа отказа от дискриминации по национальному признаку. При этом речь шла об участии в соревновании «независимых нейтральных» атлетов, которые имеют паспорта РФ и Белоруссии.
«Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами», — указано в заявлении.
Кроме того, в организации пообещали сотрудничать с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта. Результатом данного взаимодействия должна стать организация независимых проверок, которые облегчат возвращение спортсменов на турниры.
Ранее санкции в отношении отечественных атлетов прокомментировала руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она уверена, что в будущем иностранцы будут просить прощения за свое решение.