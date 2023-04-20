Косметолог Алтана Базылева объяснила, почему средства против выпадения волос не помогают

Не все уходовые средства обладают полезными качествами. Врач-косметолог Алтана Базылева указала на неэффективность шампуней против выпадения волос.
По мнению специалиста, проблема заключается в том, что это средство наносится на кожу головы на маленький промежуток времени. Стимулирующее воздействие на луковицу продукт оказывает только в том случае, если «держать» его достаточно долго.
Вместо шампуней и масок в беседе с изданием «Газета.Ru», Базылева порекомендовала выбирать средства с содержанием кофеина, билоба, никотиновой кислоты и пептидов.
Ранее мастер по уходу за волосами Алина Кузнецова объяснила, что нужно для отращивания длинных и ухоженных волос. Эксперт предупредила о необходимости стричься. Она также призвала не ждать быстрых результатов, а красивые маркетинговые обещания – это лишь уловки.