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Косметолог Алтана Базылева объяснила, почему средства против выпадения волос не помогают

Общество
Косметолог Алтана Базылева объяснила, почему средства против выпадения волос не помогают

Не все уходовые средства обладают полезными качествами. Врач-косметолог Алтана Базылева указала на неэффективность шампуней против выпадения волос.

По мнению специалиста, проблема заключается в том, что это средство наносится на кожу головы на маленький промежуток времени. Стимулирующее воздействие на луковицу продукт оказывает только в том случае, если «держать» его достаточно долго.

Вместо шампуней и масок в беседе с изданием «Газета.Ru», Базылева порекомендовала выбирать средства с содержанием кофеина, билоба, никотиновой кислоты и пептидов.

Ранее мастер по уходу за волосами Алина Кузнецова объяснила, что нужно для отращивания длинных и ухоженных волос. Эксперт предупредила о необходимости стричься. Она также призвала не ждать быстрых результатов, а красивые маркетинговые обещания – это лишь уловки.
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